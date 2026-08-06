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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorrad-Diebe lassen Beute zurück

Grevenbroich (ots)

Die Polizei ist derzeit auf der Suche nach zwei bislang unbekannten Jugendlichen, die am Mittwoch, 5. August, kurz vor 17 Uhr, versucht haben, an der Vogteistraße in Grevenbroich-Elsen einen Motorroller zu stehlen. Dabei wurde sie von Nachbarn beobachtet, die die Verfolgung aufnahmen, als die Verdächtigen mit dem Kleinkraftrad in Richtung der Straße In der Herrschaft auf ein Feld flüchteten. Während der Flucht ließen die mutmaßlichen Diebe das Gefährt zurück und entfernten sich über das Feld. Der Motorroller konnte zurückgebracht und an den Besitzer übergeben werden.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet auch um Zeugenhinweise.

Gesucht werden nach aktuellem Kenntnisstand zwei Personen im Alter von etwa 16 bis 18 Jahren. Beide waren von schlanker Statur und bekleidet mit schwarzen Tanktops und schwarzen, langen Hosen. Einer der Verdächtigen trug eine Kappe, der andere hatte dunkle Locken. Hinweise nehmen die Ermittler unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (-14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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