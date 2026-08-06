Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt E-Scooter-Dieb

Neuss (ots)

Der Polizei ist es gelungen, einen gestohlenen E-Scooter in Neuss sicherzustellen. Das Fahrzeug war am Dienstag, 4. August, als gestohlen gemeldet worden: Der Halter hatte es kurz nach 18 Uhr an der Michaelstraße in der Neusser Innenstadt abgestellt, als er gegen 20:15 Uhr zurückkehrte, war der Scooter offenbar entwendet.

Am Mittwoch, 5. August, kontrollierte eine Polizeistreife einen 36-Jährigen, der auf einem Weg zwischen den Straßen Am Stadtarchiv und Europadamm unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann auf dem besagten gestohlenen E-Scooter unterwegs war. Zudem gab er zu, vor der Fahrt illegale Betäubungsmittel konsumiert zu haben und weitere kaufen zu wollen. Dem Verdächtigen wurde eine Blutprobe entnommen, er wurde vorläufig festgenommen und der gestohlene E-Scooter sichergestellt. Ob es sich dem Verdächtigen auch um den Dieb handelt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Diese hat das Kriminalkommissariat 14 aufgenommen. Hinweise hierzu werden unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen. (-14015)

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