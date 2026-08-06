Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fit mit dem Pedelec: Einladung zum Pedelec-Training in Neuss

Neuss (ots)

Ein Pedelec hat andere Eigenschaften als ein Fahrrad, da es ein motorbetriebenes Fortbewegungsmittel ist. Unterschiede sind beispielsweise das abweichende Fahr- und Bremsverhalten eines solchen Elektro-Fahrrads. Diese Fahreigenschaften muss man kennen und den Umgang damit üben. Daher bietet die Verkehrswacht Rhein-Kreis Neuss e.V. in Kooperation mit der Polizei Rhein-Kreis Neuss am 24. August 2026 um 10 Uhr ein Pedelec-Training an. Durchgeführt wird das zweistündige Training am BTI Neuss (Berufskolleg für Technik und Informatik) am Hammfelddamm 2. Interessierte werden gebeten sich vorab anzumelden. Der Kurs ist kostenlos und hat noch freie Plätze frei. Alle weiteren Informationen finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/fit-mit-dem-fahrradpedelec. Dort ist auch die Seite der Verkehrswacht verlinkt, über die eine Anmeldung möglich ist.

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