Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Schule - Jugendliche sind Tatverdächtig

Dormagen (ots)

Drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren sollen am Dienstag (21.07.) gegen 18:15 Uhr in die Friedrich-von-Saarwerden-Schule an der Deichstraße in Zons eingebrochen sein und im Gebäude randaliert haben.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll das Trio eine der Eingangstüren durch Tritte gewaltsam geöffnet haben um in das Schulgebäude zu gelangen. Hier sollen sie unter anderem einen Schrank umgeworfen, ein Lüftungsgitter herausgerissen und einen Feuerlöscher gegen Türen geworfen haben. Zudem durchsuchten sie augenscheinlich Spinde und flüchteten mit einer bislang unbekannten Anzahl an iPads, die sie in Klassenräumen vorgefunden hatten.

Im Rahmen der Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnten die drei Tatverdächtigen an unterschiedlichen Orten angetroffen werden. Sie waren zuvor beim Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung am Schützenplatz in Zons in unterschiedliche Richtungen davongelaufen.

Den 15-Jährigen konnte die Polizei auf einem Parkplatz stellen. Er hatte sich unter ein Auto gelegt. Die beiden 14-Jährigen konnten wenig später ebenfalls von Einsatzkräften angetroffen werden. Bei einem von ihnen fanden Beamte eine Spielzeugpistole, bei dem anderen einen Schlagring.

Während der Maßnahmen wurde einer der 14-Jährigen in Folge eines medizinischen Notfalls bewusstlos. Rettungskräfte transportierten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Jugendlichen bestritten die Tat zunächst, die iPads blieben verschwunden. Zwischenzeitlich führte einer der Jugendlichen die Ermittler der Kripo zum Ablageort der iPads. Die fünfzehn Tabletcomputer konnten daraufhin den Verantwortlichen der Schule wieder ausgehändigt werden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 25 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

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