Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Ortseingangsschild von Altenburg gestohlen (0140659/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte Täter entwendeten das Ortseingangsschild von Altenburg an der Münsaer Straße. Der Diebstahl wurde der Polizei am Sonntag bekannt. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Wie eine Rücksprache mit dem zuständigen Straßenbaulastträger ergab, war bereits zuvor ein Ersatzschild aufgestellt worden, welches inzwischen ebenfalls verschwunden ist. Die Ermittlungen zum Tatzeitraum und zu den bislang unbekannten Tätern dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Schilder oder zu verdächtigen Personen geben können, sich bei der Polizei Altenburger Land zu melden. (KB)

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