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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Neuss (ots)

Bei einem Überholmanöver auf der Landstraße 142 zwischen den Ortsteilen Hoisten und Wehl ist am Dienstag (21.07.) gegen 18:00 Uhr ein 74 Jahre alter Motorradfahrer aus Grevenbroich schwer verletzt worden. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Motorrad wurde so schwer beschädigt, dass es von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden musste.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Motorradfahrer in Richtung Grevenbroich unterwegs und überholte vor ihm fahrende Fahrzeuge, als ein 42 Jahre alter Fahrzeugführer aus Neuss ebenfalls zum Überholen ausscherte. Dabei kollidierte der Transporter des Neussers seitlich mit dem Motorradfahrer, der infolgedessen nach links von der Fahrbahn abkam und stürzte.

Der Fahrer des Transporters wurde nicht verletzt. Sein Fahrzeug blieb fahrbereit.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 142 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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