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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neusser wird nach Bankbesuch bestohlen

Neuss (ots)

Ein 64-jähiger Neusser hat am Dienstag (21.07.) gegen 11:15 Uhr an einer Bank in der Neusser Innenstadt Bargeld abgeholt und wurde im Nachgang bestohlen.

Der Mann ging nach dem Bankbesuch zu seinem in einem Parkhaus geparkten Fahrzeug und fuhr über die Zollstraße in Richtung Erftstraße. Nach ersten Erkenntnissen könnten Unbekannte bei einem Halt an einer Ampel den rechten Hinterreifen des Opfers beschädigt haben. Denn dieser wies plötzlich einen Plattfuß auf und zwang den Neusser zu einem ungewollten Stop auf der Erftstraße. Hier wurde er nach dem Aussteigen durch zwei Frauen abgelenkt, indem sie ihn nach dem Weg zu einem Krankenhaus fragten und zusätzlich baten unter das Fahrzeug gefallenes Kleingeld aufzuheben. Als der Mann zurück in sein Auto stieg, bemerkte er das der Umschlag mit seinem Bargeld in niedriger fünfstelliger Höhe entwendet worden war.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den möglichen Täterinnen verlief bisher erfolglos. Diese werden beschrieben als weiblich mit südosteuropäischem Erscheinungsbild, bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einem Basecap sowie mit einem blau-weiß gestreiften T-Shirt.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 12 übernommen, Gegenstand dieser Ermittlungen ist auch, ob der Neusser bereits in der Bank beobachtet worden ist. Zudem sucht die Polizei Zeugen die den Tathergang beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können. Diese Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei abermals daraufhin keine Wertsachen offen im Fahrzeug liegenzulassen. Denn Gelegenheit macht Diebe. Seien Sie stets misstrauisch und behalten außerdem Ihr Umfeld und Ihre Wertsachen stets im Blick. Nur wer die Tricks der Ganoven kennt kann sich vor Ihnen schützen. Besuchen Sie daher auch die Internetseiten der Polizei NRW https://polizei.nrw/kriminalitaet-9 und der polizeilichen Kriminalprävention https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/. (-14011)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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