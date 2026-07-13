Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Sicher in den Urlaub und vorher zur Blutspende

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Am Donnerstag (23.07) findet der 24. Neusser Blutspendemarathon im Zeughaus von 10 bis 19 Uhr statt.

Parallel dazu bietet die Polizei des Rhein-Kreis Neuss Infos für den sicheren Start in die Sommerferien an. Die Beraterinnen und Berater der Kriminal- sowie Verkehrsunfallprävention geben zwischen 10 und 14 Uhr Tipps und Tricks an die Hand, wie man die Ferienzeit sicher verbringen kann.

Im Fokus steht besonders der Einbruchschutz während Ihrer Abwesenheit und die Fahrt in den Urlaub.

Informieren Sie sich darüber, wie Sie in Ihrer Abwesenheit Ihr zu Hause schützen!

- Lassen Sie Ihr Zuhause nicht unbewohnt erscheinen, bitten Sie Nachbarn darum, regelmäßig den Briefkasten zu leeren. - Hinterlassen Sie auf Ihrem Anrufbeantworter keine Hinweise, dass Sie sich gerade im Urlaub befinden. - Notieren Sie sich die Individualnummern Ihrer Wertgegenstände (Kameras, Tablets, Smartphones, Drohnen), falls es zu einem Diebstahl kommt.

Viele reisen mit dem Auto in das jeweilige Urlaubsland. Unsere Expertinnen und Experten der Verkehrsunfallprävention empfehlen vor der Abfahrt folgendes: - Prüfen Sie den Reifendruck und das -profil. - Funktionieren alle Lichter und sind alle Flüssigkeiten aufgefüllt? - Schnallen Sie Ihr Kind richtig an! Die richtige Sicherung eines Kindes im Fahrzeug liegt in der Verantwortung der Eltern bzw. des Fahrzeugführenden. - Halten Sie Pausen ein und fahren Sie ausgeruht los. - Rettungsgasse bilden, rettet Leben! Jede Sekunde zählt. - Halten Sie genug Abstand. - Ablenkung und Müdigkeit erhöht das Unfallrisiko! Keine WhatsApp, keine Instastory und kein Anruf sind so wichtig, dass man dafür das eigene und das Leben Anderer gefährdet! - Erkundigen Sie sich über die Verkehrsregeln im entsprechendem Urlaubsland.

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