Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerpunkteinsatz in Neuss: Polizei geht gegen Straßenkriminalität vor

Neuss (ots)

Die Polizei hat sich im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes für die öffentliche Sicherheit in Neuss eingesetzt.

Am Donnerstag, 9. Juli, waren die Beamten am Nachmittag in der Innenstadt unterwegs. Insgesamt wurden dabei 43 Personen kontrolliert - unter anderem ein 67-jähriger Iraner, der den Beamten am Europadamm aufgefallen war. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann Heroin mit sich führte. Die Drogen wurden sichergestellt.

Gegen 15:30 fiel zivilen Beamten außerdem ein Pkw auf, der auf dem Gehweg an der Zollstraße geparkt war. Bei einer anschließenden Kontrolle durch Polizisten in Uniform stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 32-Jähriger, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Fahrzeughalterin muss sich in diesem Zusammenhang ebenfalls verantworten.

Insgesamt wurden im Rahmen des Sondereinsatzes 14 Platzverweise ausgesprochen, unter anderem gegen drei Personen, die sich unerlaubter Weise im Kehlturm aufgehalten hatten.

Eine Person wurde wegen offener Haftbefehle festgenommen, außerdem wurde eine Abschiebehaft umgesetzt.

Die entsprechenden Kommissariate haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei wird auch in Zukunft - sowohl im Rahmen weiterer Schwerpunkteinsätze als auch bei der alltäglichen Streife - im Stadtgebiet präsent und aufmerksam sein. Beamte in zivil und in Uniform setzen sich tagtäglich dafür ein, Straßenkriminalität und illegalen Drogenkonsum und -handel zu bekämpfen (-14015)

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