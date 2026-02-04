PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgängerin angefahren

Kaiserslautern (ots)

Beim Überqueren der Straße ist eine Fußgängerin am Dienstagmittag an der Ecke Mannheimer Straße/Mainzer Straße von einem Auto angefahren worden. Das 14-jährige Mädchen klagte nach dem Zusammenstoß über Schmerzen im Rücken. Sie wurde deshalb zur ärztlichen Behandlung vom Rettungsdienst ins nächste Krankenhaus gebracht.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte die Jugendliche kurz vor halb zwei die Fahrbahn an der Fußgängerfurt bei Grünlicht an der Ampel überqueren. Eine 60-jährige Autofahrerin, die in diesem Moment von der Mannheimer Straße kommend abbog, erfasste das Mädchen mit ihrem Pkw. Gegen die Frau wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung strafrechtlich ermittelt. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

