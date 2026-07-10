Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrzeugführer und Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Donnerstag (09.07.), gegen 15:40 Uhr, fuhr ein 11-jähriger Junge mit seinem Rad den Gagelweg in Neuss. Ein unbekannter Fahrzeugführer, welcher mit seinem weißen Pkw vor dem Jungen fuhr, beabsichtigte, dort rückwärts einzuparken. Nach ersten Ermittlungen fuhr der unbekannte Pkw-Fahrer beim Einparken gegen das Vorderrad des Jungen. Dieser fiel vom Fahrrad und verletzte sich leicht. Der Fahrzeugführer sowie die unbekannte Beifahrerin entfernten sich vom Unfallort.

Nun sucht die Polizei Zeugen sowie beiden Personen, welche sich in dem Auto befanden.

Das Verkehrskommissariat 1 hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Außerdem erinnert die Polizei an die Pflicht aller Unfallbeteiligten, sich vor Ort um die Aufklärung zu kümmern. Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort - Fahrerflucht genannt - ist kein Kavaliersdelikt und kann Geldstrafen oder den Verlust der Fahrerlaubnis nach sich ziehen. Außerdem kann man auch an einem Unfall beteiligt sein, wenn es zu keinem Kontakt kommt, aber andere Verkehrsteilnehmer aufgrund des eigenen Fahrverhaltens verletzen. (-14012)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell