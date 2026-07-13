Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Sondereinsatz der Polizei in Allerheiligen - Mehrere E-Scooter sichergestellt

Neuss (ots)

Im Bereich der Bustrasse Am Alten Bach in Allerheiligen treffen sich laut Bürgerbeschwerden an den Wochenenden regelmäßig vorwiegend Jugendliche. Sie sollen mit getunten E-Scooter umherfahren, lärmen und die Örtlichkeit vermüllen.

Die Polizei ist für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger verantwortlich und nimmt eingegangene Beschwerden ernst.

Daher führten Beamtinnen und Beamte der Kreispolizeibehörde am Samstagabend (11.07.) im Rahmen eines Sondereinsatzes gezielte Kontrollen an der Örtlichkeit durch. 44 Personen, überwiegend Jugendliche, konnten angetroffen und kontrolliert werden. Bei diesen Kontrollen erhielten die Beamten den Verdacht, dass 13 E-Scooter getunt sein könnten und mit einer Geschwindigkeit von deutlich mehr als der erlaubten 20km/h unterwegs waren. Diese E-Scooter wurden sichergestellt, eine technische Untersuchung wird im Nachgang die maximal fahrbare Geschwindigkeit offenbaren. Entsprechende Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden gefertigt.

Die Jugendlichen wurden im Anschluss der Kontrollen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Diese waren zum Teil verwundert über die Möglichkeit des Tunings der Scooter, hatten aber durchweg Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen.

Dieser Einsatz zeigt einmal mehr, dass der Polizei die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger wichtig ist. Auch in Zukunft wird die Polizei durch gezielte Schwerpunktkontrollen die Sicherheit Im Rhein-Kreis Neuss weiter erhöhen.

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