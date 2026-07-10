Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Der Neue auf der Furth: Ralf Kamphausen ist "Dorfpolizist" für Weißenberg und das Barbaraviertel

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Neuss (ots)

Inzwischen hat sich Polizeihauptkommissar Ralf Kamphausen in seiner neuen beruflichen Heimat eingelebt. Seit dem 1. Januar 2026 ist der 56-Jährige als Bezirksbeamter für die Stadtteile Barbaraviertel und Weißenberg zuständig. Er hat damit die Stelle des zum Jahresbeginn pensionierten Frank Porsch übernommen. Ralf Kamphausen hat ursprünglich Lehramt für die Grundschule studiert, ist jedoch inzwischen seit 23 Jahren Teil der Polizei des Rhein-Kreis Neuss. Nach seiner Ausbildung war er zunächst als Streifenbeamter auf den Wachen Kaarst, Korschenbroich und Meerbusch tätig. 2007 wechselte er aufgrund seiner pädagogischen Vorausbildung die Aufgabe und unterstützte die interne Fortbildung als Einsatztrainer. "Ich habe diese Zeit genossen, weil es eine anspruchsvolle Aufgabe war und man Kontakt mit fast jeden Behördenangehörigen hatte. Die Herausforderung den Kollegen und Kolleginnen manchmal nicht ganz nachvollziehbare Trainingsinhalte zu vermitteln war auch ein Reiz dieser Funktion", sagt der Hauptkommissar heute. 2011 wurde der damalige Sporterlass des Landes evaluiert und die Polizei des Rhein-Kreis Neuss brauchte einen neuen hauptamtlichen Sportbeauftragen. Am 10.01.2011 wurde Ralf Kamphausen in diese Position berufen. In den kommenden Jahren schuf er ein abwechslungsreiches Dienstsportangebot, organisierte jährliche Sport- und Gesundheitstage der Behörde mit bis zu 200 Teilnehmern und führte für die Kollegen der Kreispolizeibehörde Neuss und des Polizeipräsidiums Mönchengladbach Stressbewältigungsseminare in der Eifel durch. Im Jahr 2019 wechselte er zu den Verkehrssicherheitsberatern in den Bereich Meerbusch. Auch hier machte sich die Behörde seine Vorbildung als Grundschullehrer sowie seine Erfahrung als langjähriger Pfadfinderleiter zu Nutzen. Seit September 2024 ist Kamphausen als Bezirksbeamter in Neuss unterwegs. Dort hat er zunächst den Bereich der Furth betreut, bevor er nun in sein aktuelles Gebiet gewechselt ist. "Ich mag diese Aufgabe als Dorfsheriff sehr. Man baut in seinem Bezirk schnell den Kontakt mit den Menschen auf und ist wirklich wieder Freund und Helfer. Meistens zumindest." Im Bezirksdienst ist es Kamphausens Aufgabe, den Kontakt der Polizei zu Schulen, Vereinen und Einrichtungen zu halten. Außerdem unterstützt er die Kolleginnen und Kollegen des Wach- und Wechseldienstes bei Einsätzen und kontrolliert die Einhaltung getroffener Maßnahmen. Außerdem ist er regelmäßig im Viertel unterwegs und steht Bürgerinnen und Bürgern mit Rat und Tat zur Seite. "Manchmal fühle ich mich wie ein Sozialarbeiter in Uniform und merke, wie wichtig die Arbeit der Bezirksdienstbeamten ist", sagt Kamphausen. Die Freizeit des Polizeihauptkommissars bestimmen sein Hund und das Wohnmobil. "Wenn es irgendwie möglich ist, schnappe ich mir Ponti und wir fahren weg. Die Entspannung beginnt mit dem Einsteigen." Aus seiner Zeit als Sportbeauftragter ist das Rennradfahren als Hobby übriggeblieben, welches er moderat im Verein betreibt. In seinem Heimatort Beeckerwald ist er Vorsitzender des gleichnamigen Heimatvereins. "Mir geht es gesundheitlich und im Ganzen gut. Da denke ich, dass ich ehrenamtlich der Gesellschaft etwas zurückgeben kann." Bürger, die Kontakt zu ihrem Bezirksbeamten suchen, können ihn auf seinen Runden in der Nachbarschaft ansprechen oder über die Kontaktdaten erreichen, die auf der Website der Polizei unter www.rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/bezirksdienst hinterlegt sind.

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