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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Hubschrauber nach Körperverletzung auf offener Straße im Einsatz

Dormagen (ots)

Am Karfreitag (03.4.) kam es gegen 15:45 Uhr zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei Gruppen an der Neckarstraße in Dormagen.

Die insgesamt sechs Männer im Alter von 19 bis 44 Jahren türkischer Herkunft gerieten zunächst aufgrund familiärer Streitigkeiten in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf kam es zu körperlichen Angriffen, bei denen auch Stich - und Hiebwaffen eingesetzt wurden. Die Beteiligten flüchteten zunächst in verschiedene Richtungen, so dass eine sofortige Fahndung, auch unter Einbindung eines Polizeihubschraubers, eingeleitet wurde. Im Rahmen der Suchmaßnahmen wurden auch Wohnungen am Eichenweg und der Siegstraße durchsucht.

Letztendlich konnten die gesuchten Personen am Eichenweg sowie am Pletschbach angetroffen und gesichert werden.

Zwei Tatverdächtige wurden einem Polizeigewahrsam zugeführt.

Vier der sechs Männer wurden verletzt, davon zwei schwer. Lebensgefahr besteht bei keinem. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der genaue Hergang sowie die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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