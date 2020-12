Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei kontrolliert schlafende Männer im parkenden Auto - Fahrzeug geklaut, Drogen und Handys sichergestellt

Meerbusch-BüderichMeerbusch-Büderich (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte am Montag (28.12.), kurz vor Mitternacht, die Fahrzeuginsassen eines grauen Dacias. Aus dem parkenden Auto an der Moerser Straße ertönte laute Musik während die beiden Männer, im Alter von 31 und 66 Jahren, im Fahrzeuginneren schliefen. Eine Überprüfung ergab, dass der Dacia am 21.12.2020 in Düsseldorf entwendet wurde. Die Beamten stellten beim 31-jährigen Mann hinter dem Steuer ein Päckchen mit vermutlichem Marihuana sicher. Er musste die Polizisten mit zur Wache begleiten. Ein Strafverfahren unter anderem wegen des Besitzes von Drogen wurde eingeleitet. Zur Herkunft des gestohlenen Fahrzeuges machtee der Verdächtige widersprüchliche Angaben. Die Ermittlungen der Kripo dauern diesbezüglich an. Zusätzlich prüft die Polizei, ob zwei aufgefundene Smartphones aus dem Auto möglicherweise aus Straftaten stammen.

