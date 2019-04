Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: größere Schlägerei in Grevenbroich

Grevenbroich (ots)

Am 26.04.2019 gegen 20:20 Uhr kam es in Grevenbroich im Bereich der Innenstadt ( Platz der deutschen Einheit) zu einem Zusammentreffen von zwei größeren Personengruppen, wobei eine Gruppe von ca. 20 Personen eine kleinere Gruppe von rund 10 Personen körperlich attackierte. Dabei sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand auch mehrere Schüsse in die Luft abgegeben und Schlagwerkzeuge eingesetzt worden sein. Zwei Personen wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, eine davon wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die Angreifer bislang nicht gefasst werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Ma.)

