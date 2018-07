POL-SI: Unfallflucht - Polizei sucht Pärchen als wichtige Zeugen

Bad Berleburg (ots) - Am Dienstag gegen 14.25 Uhr wurde ein in Bad Berleburg in der Bahnhofstraße geparkter schwarzer VW-Kombi von einem anderen PKW (Cabrio) beim Ausparken beschädigt. Ein noch unbekanntes Pärchen mittleren Alters konnte allerdings beobachten, wie die Cabrio-Fahrerin sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Das Bad Berleburger Verkehrskommissariat ermittelt nun in der der Sache wegen Unfallflucht. Während das unfallflüchtige Fahrzeug bereits feststeht, werden das noch unbekannte Pärchen gebeten, sich beim Kommissariat unter 02751-909-5411 als wichtige Zeugen zu melden.

