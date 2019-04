Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Neuss-Innenstadt (ots)

Freitagmorgen (26.04.), gegen 01:30 Uhr, gab ein Zeuge der Polizei in Neuss Hinweise auf einen BMW, der soeben gegen eine Laterne am Freithof gefahren sei und sich dann von der Unfallstelle entfernt habe. Wenige Minuten später trafen Beamte der Polizeiwache Neuss auf der Quirinusstraße das vom Zeugen beschriebene Fahrzeug an. Es wies frische Unfallspuren auf. Am Steuer saß ein Mann, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war er nicht. Der Neusser muss mit einem Strafverfahren rechnen.

