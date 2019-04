Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen - Aufmerksamer Zeuge gab Hinweise

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Mittwoch (24.04.), gegen 21:30 Uhr, informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei und berichtete über eine auffällige Beobachtung am Norfer Bahnhof. Ein Unbekannter versuchte demnach mit einem Gegenstand, ein Fahrradschloss aufzubrechen. Nachdem ihm dies nicht gelang, entfernte sich der Verdächtige vom Tatort. Der Zeuge ging dem Beschuldigten unauffällig nach und teilte der Polizei währenddessen den Standort mit. Dadurch konnte der 32-jährige Neusser im Umfeld durch Beamte vorläufig festgenommen werden. Sie brachten den Tatverdächtigen in das Polizeigewahrsam zur Wache in Neuss.

Dieser Fall zeigt, wie wichtig Hinweise aus der Bevölkerung sind. Die Polizei kann nicht überall sein. Daher bittet sie um einen Anruf unter der Telefonnummer 110, wenn aktuell verdächtige Beobachtungen gemacht werden oder Sie unmittelbar Zeugin/Zeuge einer Straftat sind. Scheuen Sie sich nicht, den Notruf zu wählen.

