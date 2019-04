Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Einbruch durch geöffnete Terrassentür

Anröchte (ots)

Am Donnerstag kam es an der Richard-Wagner-Straße zu einem Einbruch. Im Zeitraum von 10:30 bis 19:00 Uhr befanden sich die Bewohner des Hauses fast durchgängig in ihrem Garten. Dabei war die Terrassentür geöffnet. Erst am späten Abend gegen 21:00 Uhr bemerkten die Eheleute, dass ihr Schlafzimmer durchwühlt wurde. Unbekannte Täter waren wahrscheinlich durch die geöffnete Tür eingedrungen und hatten das Schlafzimmer durchsucht. Dabei machten sie nach erstem Anschein keine Beute. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich unter der 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

