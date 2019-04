Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag: Beziehungsdelikt in Neuss - Opfer erliegt seinen schweren Verletzungen

Neuss (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei im Rhein-Kreis Neuss:

Mit Pressemitteilung vom 26.04.2019 (12:04 Uhr) berichtete die Polizei von einem Einsatz an der Gladbacher Straße in Neuss. Eine 27-jährige Neusserin war durch Schüsse schwer verletzt worden.

Verdächtig ist derzeit ein 31-jähriger Meerbuscher, der im Anschluss an die Tat versucht haben soll, sich das Leben zu nehmen. Es handelt sich möglicherweise um eine Beziehungstat. Opfer und Täter sollen sich gekannt haben.

Die Frau soll nach ersten Erkenntnissen in ein Geschäft geflüchtet sein, nachdem die Auseinandersetzung offenbar auf der Gladbacher Straße eskaliert war. Die 27-Jährige verstarb inzwischen infolge ihrer schweren Verletzungen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Der Tatverdächtige erlitt ebenfalls schwerste Verletzungen, als er sich - möglicherweise in Suizidabsicht - auf die in der Nähe gelegenen Bahngleise begab und von einem herannahenden Zug erfasst wurde. Die Ermittlungen der eingerichteten Mordkommission, unter Leitung der Polizei Düsseldorf, dauern an.

