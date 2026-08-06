Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raser auf der L 539 erwischt: Fahrverbot droht

Meinerzhagen (ots)

Die Polizei hat heute fünf Stunden lang die Geschwindigkeit auf der L539 im Bereich Meinerzhagen-Haumchermühle überwacht. Zwischen 06:15 Uhr und 11:15 Uhr kontrollierten die Beamten den Verkehr mit einem mobilen Einseiten-Sensor (ESO).

Die Bilanz: Von 1039 gemessenen Fahrzeugen waren 91 zu schnell. Auf 68 Autofahrer kommt ein Verwarngeld zu. Gegen 23 Fahrer werden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Ein Fahrer muss mit einem Fahrverbot rechnen. Er fuhr in seinem Pkw mit MK-Kennzeichen außerhalb der geschlossenen Ortschaft bei erlaubten 70 km/h mit einer Geschwindigkeit von 115 km/h am Messgerät vorbei. (dill)

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