Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Ladendieb gesucht
Lüdenscheid (ots)
Nach einer Rangelei mit dem Ladendetektiv floh gestern ein Ladendieb vom Sternplatz und verlor seine Beute. Kurz nach 20 Uhr riefen Zeugen die Polizei zum dortigen Supermarkt. Der Mann hatte offenbar Lebensmittel entwenden wollen, als er vom Personal beim Passieren der Kasse erwischt wurde. Nach Ansprache verletzte er einen Angestellten leicht und lief davon. Nun werden Zeugen zum Vorfall gesucht. Er wird als 30 Jahre alt, 1,80m groß und schwarz bekleidet beschrieben. Am Kinn trug er Bart. Hinweise an die 0235190990. (lubo)
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