POL-MK: Ladendieb gesucht

Balve (ots) - In Balve wurde heute an drei Stellen geblitzt. Von 5.20-7.30 Uhr ging es nach Garbeck. An der Langenholthauser Straße waren 16 von 100 Fahrzeugen zu schnell. 93 bei 70 war der Höchstwert. Weiter ging es bis 10.15 Uhr an der Mendener Straße in Volkringhausen. 75 bei 50 war der Höchstwert, wieder ein Pkw aus dem MK. Dafür waren es prozentual weniger Verstöße: 16 der 650 Fahrzeuge waren zu schnell. An ...

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