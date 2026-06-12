Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck- Buntekuh

Fahrer eines Pedelecs nach Zusammenstoß mit Wohnmobil verstorben

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am Dienstag (09.06.2026) erlitt der Fahrer eines Pedelecs bei einem Zusammenstoß mit einem Wohnmobil in Lübeck Buntekuh lebensgefährliche Verletzungen. Der Lübecker wollte mit seinem Pedelec bei für ihn grün anzeigender Lichtzeichenanlage den großen Kreuzungsbereich des Padelügger Wegs/ Lohgerberstraße überqueren und wurde dort von dem Wohnmobil erfasst. Die Verletzungen erwiesen sich nun als so schwer, sodass der Mann am Donnerstag verstarb.

Ereignet hatte sich der Verkehrsunfall gegen 11:25 Uhr im Kreuzungsbereich des Padelügger Wegs/ Herrenholz/ Lohgerberstraße. Gemäß bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 85-jähriger Mann aus dem Kreis Ostholstein mit seinem Wohnmobil zu diesem Zeitpunkt den Padelügger Weg stadtauswärts. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich erfasste er mit seinem Wohnmobil einen 68 Jahre alten Fahrer eines Pedelecs, der bei für ihn grün anzeigender Ampel die dortige Furt für Fußgänger und Radfahrer von der Lohgerberstraße in Richtung Herrenholz überqueren wollte.

Der 68-jährige Lübecker erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen, Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den Mann in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Die Verletzungen erwiesen sich nun als so schwer, sodass der Mann am Donnerstag verstarb.

Die Polizei in Lübeck Buntekuh ermittelt in diesem Zusammenhang wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich noch am Dienstag am Unfallort Anhaltspunkte, dass der Fahrer des Wohnmobils mutmaßlich unter dem Einfluss von Medikamenten stehen könnte. Deswegen wurde ihm eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein Gutachter zwecks Prüfung des Unfallgeschehens beauftragt.

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen wird geprüft, ob der Fahrer des Wohnmobils möglicherweise bei rot anzeigender Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich einfuhr. Vor diesem Hintergrund suchen die Beamten der Polizeistation Buntekuh Zeugen, die zum Unfallzeitpunkt hinter oder neben dem Wohnmobil stadtauswärts unterwegs waren und Angaben zu den Signalen der Ampel machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Buntekuh unter der Telefonnummer 0451-1317200 entgegen.

Dr. Jens Buscher - Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübecker

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

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