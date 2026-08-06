Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruchsversuch in Supermarkt
Plettenberg (ots)
Unbekannte versuchten in der Nacht auf Dienstag, in eine Supermarktfiliale an der Scharnhorststraße einzudringen. Offenbar hebelten sie an der Tür und beschädigten das Schloss, ins Innere gelangten sie jedoch nicht. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Plettenberg entgegen. (lubo)
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