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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Goldexperte betrügt Seniorin
Einbruch in KiTa

Iserlohn (ots)

Ein vermeintlicher Goldhändler hat gestern früh eine 88-jährige Waldstadtbewohnerin betrogen. Kurz nach 8 Uhr stand er vor der Tür und berichtete, dass er ihr Gold schätzen und abkaufen könnte. Die Dame händigte dem Betrüger verschiedene Münzen aus, die er in seinem Pkw überprüfen müsse. Er sei direkt mit den Münzen wiedergekommen und habe daraufhin berichtet, dass er auch Geldscheine auf Echtheit prüfen könne. Daraufhin nahm er eine fünfstellige Bargeldsumme an sich und ging zur "Prüfung" zum Pkw. Als er längere Zeit nicht zurückkehrte, wurde die Polizei kontaktiert. Diese ermittelt nun wegen Betruges und warnt vor windigen Angeboten an der Haustür. Bei Verdacht auf Betrug: 110.

Unbekannte sind von Dienstag auf Mittwoch in eine KiTa an der Kantstraße eingebrochen. Um 7 Uhr morgens fiel Angestellten der Einbruch auf. Offenbar wurde eine Kaffeemaschine entwendet. Ein gegen Nachmittag an der alten Bahntrasse angetroffener Mann führte eine Kaffeemaschine mit sich und wurde von Zeugen angesprochen. Er stritt alles ab und verschwand. Nun ermittelt die Kripo in der Sache und bittet unter 0237191990 um Hinweise. Der Mann an der Bahntrasse sei demnach 60 Jahre alt und gegen 14.15 Uhr dort gesichtet worden. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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