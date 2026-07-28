Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tempomessungen vom Dienstag

Kierspe / Lüdenscheid (ots)

Geschwindigkeitsmessung in Kierspe

Die Polizei führte am Dienstagmorgen von 07:29 Uhr bis 12:15 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung an der B 54 in Kierspe durch. Dabei wurden 950 Fahrzeuge gemessen. Insgesamt wurden 252 Verstöße festgestellt. 208 der Verstöße lagen im Verwarngeldbereich, 44 weitere führten zu Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ein Fahrzeugführer muss mit einem Fahrverbot rechnen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 97 km/h bei erlaubten 50 km/h. Der Verstoß wurde durch einen Motorradfahrer begangen.

Geschwindigkeitsmessung in Lüdenscheid

Am Dienstagmorgen führte die Polizei in der Zeit von 07:10 Uhr bis 08:30 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Halverstraße in Lüdenscheid durch. Dabei wurden 323 Fahrzeuge gemessen. Neun Fahrer erwartet ein Verwarngeld, zwei weitere eine Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Eine Person muss mit einem Fahrverbot rechnen. Trauriger Spitzenreiter war ein Pkw-Fahrer, der 91 km/h statt der erlaubten 50 km/h fuhr.

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