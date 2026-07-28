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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit falschen Kennzeichen und Fahrzeugschein unterwegs

Plettenberg (ots)

Am Montagmorgen kontrollierten Polizeibeamte einen Plettenberger, der mit einem Pkw mit litauischen Kennzeichen unterwegs war. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugschein nicht mit dem Fahrzeug übereinstimmte. Weiterhin war das Fahrzeug bereits im Juni außer Betrieb gesetzt worden. Auch die Registrierung der litauischen Kennzeichen war bereits im Dezember des vergangenen Jahres ausgesetzt worden. Die Polizeibeamten stellten den Fahrzeugschein und die Kennzeichen sicher. Die Fahrt endete für den Fahrer vor Ort. Die Polizei ermittelt Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (zap)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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