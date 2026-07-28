Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autoscheibe eingeschlagen

Meinerzhagen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines in der Straße Lohhagen geparkten Pkw ein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Meinerzhagen unter der 02354/91990 entgegen. (zap)

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