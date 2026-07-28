Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Exhibitionist im Wald

Mit gestohlenem E-Scooter, ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss unterwegs

Reifen zerstochen

Trennschleifer entwendet

Iserlohn (ots)

Am Montagnachmittag gingen zwei Iserlohnerinnen im Bereich Löbbeckenkopf im Wald spazieren. Dort kam den beiden Frauen eine männliche Person entgegen, die ihnen anschließend folgte und dabei sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Polizeibeamte konnten den Unbekannten im Nahbereich antreffen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 38-jährigen Iserlohner. Gegen ihn wird wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt.

Polizeibeamte kontrollierten am Montagnachmittag einen E-Scooter-Fahrer am Fritz-Kühn-Platz. Dabei stellten sie fest, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Weiterhin stand der Fahrzeugführer augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Beamten nahmen den Iserlohner mit zur Polizeiwache, wo ein Arzt dem Fahrer eine Blutprobe entnahm. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der E-Scooter entwendet wurde, weshalb dieser sichergestellt wurde.

Zwischen Samstag und Montag zerstachen Unbekannte die Reifen von drei geparkten Pkw in der Parkstraße.

Unbekannte entwendeten am Montagmorgen zwischen 08:40 Uhr und 08:50 Uhr einen Trennschleifer von einer Baustelle in der Hasenkampstraße.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Iserlohn unter der 02371/91990 entgegen. (zap)

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