Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Ein Tag als Zollbeamtin/Girls'Day beim Hauptzollamt Augsburg

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Augsburg/Schwaben (ots)

36 Schülerinnen konnten sich gestern beim Hauptzollamt Augsburg über das vielseitige Aufgabenspektrum des Zolls informieren. Unter dem Motto "Ein Tag als Zollbeamtin" konnten beim Girls'Day des Hauptzollamts Augsburg erste praktische Einblicke in die abwechslungsreiche Arbeit der Zöllnerinnen und Zöllner gesammelt werden. Neben den Kontrolleinheiten an den Flughäfen und auf den Verkehrswegen gehört auch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit sowie die Abgabenerhebung und der Prüfungsdienst zum breiten Einsatzspektrum des Zolls. Die Zöllnerinnen und Zöllner kontrollieren hierbei einerseits, ob geschmuggelte oder verbotene Waren nach Deutschland eingeführt werden. Andererseits prüfen Sie, ob der gesetzliche Mindestlohn eingehalten oder Steuern korrekt angemeldet und gezahlt wurden. Die Beamten leisten hierdurch ihren Beitrag, dass Deutschland funktioniert und setzen sich für das Wohl des Gemeinwesens ein.

Wer mehr über die Karrieremöglichkeiten beim Zoll erfahren möchte, kann sich zum diesjährigen Berufsinformationstag am 18.07.2026 anmelden (E-Mail: infotag-augsburg@zoll.bund.de). Weitere Informationen zu den Aufgaben des Zolls finden Sie unter www.zoll.de Der Zoll bildet aus: www.zoll-karriere.de

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