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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike und E-Scooter entwendet
Werkzeuge bei Kellereinbruch entwendet
Dokumente aus Pkw entwendet
Garageneinbruch

Lüdenscheid (ots)

Am Wochenende entwendeten unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Cube aus der Tiefgarage eines Wohnhauses in der Knapper Straße.

Eine Lüdenscheiderin stellte am Montag um 16 Uhr ihren E-Scooter vor einem Supermarkt Am Wasserturm ab. Als sie aus dem Geschäft zurückkam, stellte sie das Fehlen des Fahrzeugs fest. Der E-Scooter war durch die Lüdenscheiderin nicht angeschlossen worden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Fahrräder und insbesondere E-Scooter immer wieder unverschlossen abgestellt werden und dadurch ein leichtes Ziel für Diebe sind. Schließen Sie Ihr Fahrrad oder Ihren E-Scooter daher auch bei kurzer Abwesenheit stets mit einem geeigneten Schloss an einem festen Gegenstand an. Ein wirksamer Diebstahlschutz kann das Risiko eines Diebstahls deutlich reduzieren.

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Kellerraum eines Wohnhauses in der Corneliusstraße. Die Unbekannten entwendeten diverse Werkzeuge und einen Staubsauger.

In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen entwendeten unbekannte Täter diverse Dokumente aus einem geparkten Pkw am Krummenscheider Weg.

In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigten unbekannte Täter eine Plexiglasscheibe einer Garage in der Friedrich-Wilhelm-Straße und gelangten so in die Garage. Augenscheinlich wurde nichts entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter der 02351/90990 entgegen. (zap)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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