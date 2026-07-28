PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrrad entwendet
Trickdiebstahl
Rasenmäher entwendet

Menden (ots)

Am Montag entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 15:30 Uhr ein blau-weißes Mountainbike, welches eine Mendenerin in der Bahnhofstraße angeschlossen hatte.

Ein Unbekannter bat am Montag gegen 15:35 Uhr einen 67-jährigen Mendener auf einem Schotterparkplatz am Nordwall darum, Kleingeld zu wechseln. Der Mendener nahm seine Geldbörse heraus, stellte jedoch fest, dass er kein Kleingeld wechseln konnte. Nachdem sich der Unbekannte entfernt hatte, stellte der Geschädigte das Fehlen von 25 Euro Bargeld fest.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 50 bis 55 Jahre alt, ca. 170 cm groß, normale Statur, südosteuropäisches Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare, vorne Geheimratsecken und beginnender Haarausfall mittig, kein Bart, leichter Akzent, hellgrüne Jacke, schwarze Jogginghose mit langem weißem Streifen an den Seiten.

Am Wochenende entwendeten unbekannte Täter einen Rasenmäher aus einer Grundstückseinfahrt am Pastor-Fischer-Weg.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Menden unter der 02373/90990 entgegen. (zap)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 10:40

    POL-MK: Unfallflucht im Parkhaus: Zeugen gesucht

    Lüdenscheid (ots) - Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich Freitag im Parkhaus des Stern Centers an der Thünenstraße ereignet hat. Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen 9 Uhr und 15 Uhr einen geparkten schwarzen Jaguar XF. Dieser stand im ersten Obergeschoss des Parkhauses in der Nähe des Eingangs sowie der Kassenautomaten. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken rammte das ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 06:15

    POL-MK: Bilanz nach Geschwindigkeitskontrollen

    Märkischer Kreis (ots) - Die Polizei hat am Montag Radarkontrollen im Kreisgebiet durchgeführt. Insgesamt 1.683 überprüfte Fahrzeuge und 105 Verstöße. Ein Fahrer muss mit einem Fahrverbot rechnen. In Plettenberg-Holthausen kontrollierten die Beamten zwischen 14:25 Uhr und 17:00 Uhr die Herscheider Straße (L 561). Von 1.009 gemessenen Fahrzeugen waren 25 zu schnell unterwegs. Es blieb bei Verwarngeldern, eine ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 15:28

    POL-MK: Kreisverkehre verunstaltet

    Balve (ots) - Unbekannte haben über das Wochenende zwei Kreisverkehre verunstaltet. Sie besprühten zwischen Freitagabend und Montagfrüh die beiden Kreisel an der K12 (Im Brauke und Am Pickhammer) mit Farbe. Nun sucht die Polizei nach den Verursachern. Hinweise nimmt die 0237290990 entgegen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren