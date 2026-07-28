Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrrad entwendet

Trickdiebstahl

Rasenmäher entwendet

Menden (ots)

Am Montag entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 15:30 Uhr ein blau-weißes Mountainbike, welches eine Mendenerin in der Bahnhofstraße angeschlossen hatte.

Ein Unbekannter bat am Montag gegen 15:35 Uhr einen 67-jährigen Mendener auf einem Schotterparkplatz am Nordwall darum, Kleingeld zu wechseln. Der Mendener nahm seine Geldbörse heraus, stellte jedoch fest, dass er kein Kleingeld wechseln konnte. Nachdem sich der Unbekannte entfernt hatte, stellte der Geschädigte das Fehlen von 25 Euro Bargeld fest.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 50 bis 55 Jahre alt, ca. 170 cm groß, normale Statur, südosteuropäisches Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare, vorne Geheimratsecken und beginnender Haarausfall mittig, kein Bart, leichter Akzent, hellgrüne Jacke, schwarze Jogginghose mit langem weißem Streifen an den Seiten.

Am Wochenende entwendeten unbekannte Täter einen Rasenmäher aus einer Grundstückseinfahrt am Pastor-Fischer-Weg.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Menden unter der 02373/90990 entgegen. (zap)

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