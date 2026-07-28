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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Blitzeranhänger besprüht
Kennzeichen entwendet

Hemer (ots)

Unbekannte Täter besprühten in der vergangenen Woche einen Blitzeranhänger an der Landhauser Heide. Dadurch wurde der Blitzeranhänger beschädigt.

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen entwendeten unbekannte Täter die beiden Kennzeichen eines in der Uhlandstraße geparkten Busses.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Hemer unter der 02372/90990 entgegen. (zap)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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