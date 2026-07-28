Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Blitzeranhänger besprüht
Kennzeichen entwendet
Hemer (ots)
Unbekannte Täter besprühten in der vergangenen Woche einen Blitzeranhänger an der Landhauser Heide. Dadurch wurde der Blitzeranhänger beschädigt.
Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen entwendeten unbekannte Täter die beiden Kennzeichen eines in der Uhlandstraße geparkten Busses.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Hemer unter der 02372/90990 entgegen. (zap)
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