Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: LKW rammt Hauswand und Mülltonnen in Brügge - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Lüdenscheid (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagmorgen im Ortsteil Brügge sucht die Polizei nach dem Verursacher und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein bislang unbekannter LKW befuhr im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 08.48 Uhr die Volmestraße in Fahrtrichtung Meinerzhagen. In Höhe der Hausnummer 87 kam das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der LKW gegen mehrere Mülltonnen, die an einer Hauswand bereitgestellt waren. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Tonnen stark zusammengeschoben, wodurch auch ein Fallrohr sowie die Hauswand des Gebäudes beschädigt wurden. Zwei der Mülltonnen verkeilten sich so unglücklich unter dem Lastwagen, dass dieser sie mitschleifte. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er verlor die beiden mitgeschleiften Tonnen erst ein Stück weiter auf der Strecke zwischen den Zufahrten Brügger Bahnhof und Am Wasserturm.

Die Polizei fragt nun: Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem flüchtigen LKW und dessen Fahrer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter der Telefonnummer 02351/9099-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (dill)

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