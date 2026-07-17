Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht: Roter Toyota beschädigt

Hemer (ots)

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht in der Grünewaldstraße nach dem Verursacher sowie nach Zeugen.

Im Zeitraum von Montag 20 Uhr, bis Dienstag, 20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen auf einem Parkplatz an der Grünewaldstraße 9 abgestellten roten Toyota Aygo. Das Fahrzeug wurde an der Fahrerseite unterhalb des Außenspiegels getroffen.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder das flüchtige Fahrzeug geben können, sich unter 02373/9099-0 zu melden. (dill)

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