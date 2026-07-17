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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht durch zwei Jugendliche auf E-Scooter: Fußgänger schwer verletzt

Menden (ots)

Zwei Jugendliche auf einem E-Scooter haben gestern Nachmittag einen Fußgänger, der zum Unfallzeitpunkt sein Fahrrad schob, angefahren und verletzt. Anschließend flüchteten sie. Gegen 15.30 Uhr fuhr der Unbekannte auf seinem E-Scooter über den Radweg zwischen Abtissenkamp und Fröndenberger Straße in Richtung Fröndenberg. Im Bereich einer Kurve stieß er gegen den entgegenkommenden Fußgänger. Dieser stürzte und verletzte sich dabei schwer. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Auch das geschobene Rad fiel um und wurde leicht beschädigt. Nach Angaben des Unfallopfers waren zur Unfallzeit zwei Jugendliche auf dem E-Scooter unterwegs. Nun werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Hergang und zur Identität der Jugendlichen machen können. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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