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POL-MK: Beinahe Frau mit Hunden angefahren: Zeugen gesucht

Hemer (ots)

Dienstagabend, ca. 21.35 Uhr, wurde eine Hemeranerin beinahe von einem unbekannten Autofahrer angefahren. Die 57-Jährige war gemeinsam mit ihren Hunden und einem Zeugen zu Fuß auf dem Hembecker Weg unterwegs, als sich ein unbekannter Autofahrer mutmaßlich zu schnell aus Richtung Langenbruch näherte. Man habe per Handzeichen auf sich aufmerksam gemacht, habe jedoch wahrgenommen, dass der Autofahrer daraufhin sein Fahrzeug noch beschleunigt habe. Erst kurz vor den Fußgängern sei der Unbekannte ausgewichen, über die angrenzende Wiese gefahren und habe seine Fahrt Richtung "Am Iserbach" fortgesetzt. Es habe sich um einen silbernen Mercedes-Kombi gehandelt. Im Fahrzeug hätten vier Personen gesessen. Unmittelbar hinter dem Kombi sei ein weiterer Mercedes mit BE-Kennzeichen gefahren. Der Fahrer des Wagens hatte den Vorfall mitbekommen, angehalten und sich kurz mit dem Opfer unterhalten. Er setzte ebenfalls seine Fahrt fort. Seine Identität ist unbekannt. Er wird als Zeuge gesucht. Neben ihm befand sich ein etwa 10-12 Jahre altes Kind auf dem Beifahrersitz. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können sowie den Fahrer des zweiten Mercedes. Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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