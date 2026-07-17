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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zu wenig Abstand: Radfahrer stürzt, Autofahrer flüchtet

Lüdenscheid (ots)

Vergangene Nacht, gegen Mitternacht, kam es zu einem Unfall auf der Werdohler Landstraße. In Höhe Hausnummer 204 überholte ein Autofahrer einen 36-jährigen Radfahrer aus Lüdenscheid mit so wenig Seitenabstand, dass dieser mit dem Reifen an den Bordstein geriet, dadurch die Kontrolle verlor und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer fuhr Richtung Werdohl weiter. Bei dem Auto soll es sich nach Angaben des Opfers um einen älteren Renault Twingo der 2. Generation gehandelt haben. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung und sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zum flüchtigen Auto machen können. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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