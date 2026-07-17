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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Leergut-Betrug - Dieb im Garten

Hemer (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagmorgen 30 Getränkekisten mit Leergut aus einem Container eines Getränkemarktes an der Hauptstraße genommen und gleich wieder bei dem Markt abgegeben, um das Pfandgeld zu kassieren. Beim Ausladen wurde er von einer Kamera gefilmt. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs.

Dieb im Garten

Heute Morgen, kurz nach Mitternacht, hat ein Unbekannter am Fliederweg Lampen gestohlen. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen den Unbekannten, der das Privatgrundstück betritt. Zunächst schnappte er sich ein E-Bike, ließ das gegen Wegnahme gesicherte Fahrzeug dann allerdings stehen. Am Ende zog er zwei dekorative Beleuchtungsmittel, die mit einem Erdspieß im Boden standen, heraus und verschwand in Richtung Tannenweg. Der Unbekannte hat eine Art Irokesenschnitt und trug ein weißes Hemd, eine hellblaue Arbeitshose mit Reflektoren, eine schwarze "crossbody bag" um seinen Oberkörper und einen hellen Rucksack mit einem schwarzen Netz an der rechten Seite. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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