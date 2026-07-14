Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bei Einbruch in Wohnung erwischt

Erfurt (ots)

Gestern Nacht (13.07.2026) wurde ein Einbrecher in Erfurt in flagranti erwischt. Der Unbekannte verschaffte sich gegen 23:40 Uhr über einen Balkon Zutritt zu einer Wohnung im Parterre im Waidmühlenweg. Er öffnete einen Schrank im Flur und wurde dabei durch den Geschädigten aufgeschreckt, der sich zur Tatzeit selbst in der Wohnung aufhielt. Der Täter flüchtete anschließend und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht festgestellt werden. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt nun wegen eines versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls. (SO)

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