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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Angriff auf Rettungskräfte

Menden (ots)

Eine 42-jährige Mendenerin griff stark alkoholisiert Polizeibeamte und einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes an. Am Dienstagabend meldeten Zeugen eine deutlich alkoholisierte Frau auf einer Parkbank in der Bodelschwinghstraße. Aufgrund ihres Zustands alarmierten die Polizeibeamten den Rettungsdienst. Während der Maßnahmen vor Ort und beim anschließenden Transport ins Krankenhaus schlug die Mendenerin um sich, beleidigte und bespuckte die eingesetzten Polizei- und Rettungskräfte, die dabei zum Glück nicht ernsthaft verletzt wurden. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Gegen die Randaliererin wird nun unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. (früt)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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