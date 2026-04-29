Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Gaststätte
Hemer (ots)
Unbekannte Täter brachen die Tür zu einer Gaststätte auf und verwüsteten den Innenraum. Zwischen Samstag und Dienstag wurde in einer Gaststätte in Hemer ein Zigarettenautomat aufgebrochen und Zigaretten sowie Bargeld entwendet. Darüber hinaus nahmen die Täter ein Tablet, ein Fernsehgerät und weiteres Bargeld aus den Räumlichkeiten mit. Die Kripo sicherte Spuren und ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise nimmt die Polizei Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (früt)
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