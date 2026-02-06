POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte hebelten gestern zwischen 9.30-21.30 Uhr an einer Haustür an der Honseler Straße, gelangten jedoch nicht ins Innere. An der Hohen Steinert hatten sie wiederum Erfolg. Hier wurde zwischen 18.30-19.30 das Fenster eines Supermarktes gewaltsam geöffnet. Es wurde Bargeld aus dem Mitarbeiterbereich entwendet. Von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte zudem etwa 500l Diesel aus einer ...

