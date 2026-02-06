PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche und Dieseldiebstahl

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte hebelten gestern zwischen 9.30-21.30 Uhr an einer Haustür an der Honseler Straße, gelangten jedoch nicht ins Innere. An der Hohen Steinert hatten sie wiederum Erfolg. Hier wurde zwischen 18.30-19.30 das Fenster eines Supermarktes gewaltsam geöffnet. Es wurde Bargeld aus dem Mitarbeiterbereich entwendet. Von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte zudem etwa 500l Diesel aus einer Zugmaschine im Bereich Oberhunscheid gezapft, auch hier sucht die Polizei Zeugen. (lubo)

