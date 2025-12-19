Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Jugendlicher
Lüdenscheid (ots)
Eine 16 Jahre alte Lüdenscheiderin wird seit gestern vermisst. Sie kehrte nach Schulschluss nicht nach Hause zurück, wurde jedoch am Nachmittag zuletzt in der Innenstadt gesehen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Aufenthalt der Jugendlichen machen können. Bilder gibt es hier: https://polizei.nrw/fahndung/189850. Hinweise nimmt die 110 jederzeit entgegen. (lubo)
