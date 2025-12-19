PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Jugendlicher

Lüdenscheid (ots)

Eine 16 Jahre alte Lüdenscheiderin wird seit gestern vermisst. Sie kehrte nach Schulschluss nicht nach Hause zurück, wurde jedoch am Nachmittag zuletzt in der Innenstadt gesehen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Aufenthalt der Jugendlichen machen können. Bilder gibt es hier: https://polizei.nrw/fahndung/189850. Hinweise nimmt die 110 jederzeit entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

