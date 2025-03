Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch - Pkw und S-Scooter gestohlen - Randalierer

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurde versucht, in eine Gaststätte am Konrad-Adenauer-Ring einzubrechen. Unbekannte versuchten zunächst, die Tür aufzubrechen. Als die misslang, schlugen sie eine Scheibe ein. In das Objekt gelangte dennoch niemand.

Am Mittwoch zwischen 1 und 8 Uhr wurde Am Vogelsang ein grauer Audi Q5 TFSI Quattro gestohlen. Der tiefergelegte Wagen mit Felgen in der Farbe "Black Shodow" parkte in der Nacht in der Hauseinfahrt. Die Polizei hat den Wagen zur Fahndung ausgeschrieben.

Ein Unbekannte hat am Mittwochnachmittag zwischen 17 und 17.30 Uhr Steinplatten in die Scheiben eines am Druppskampweg abgestellten Wohnwagens geworfen. Mehrere Scheiben gingen zu Bruch. Der Wagen parkte in einer Hofeinfahrt. Gestohlen wurde nichts.

Am Mittwoch zwischen 18.05 und 18.15 Uhr wurde am Bädekerplatz ein E-Scooter gestohlen. Der Besitzer hatte sein Gefährt am Fahrradständer vor einem Supermarkt abgestellt und nur mit der eingebauten Wegfahrsperre gesichert. Als er aus dem Geschäft zurückkam, war der Segway-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 360WSW weg. Er rief die Polizei, die das Fahrzeug zur Fahndung ausschrieb.

Am Mittwochmorgen hat die Polizei eine 32-jährige Frau aus dem Gewahrsam entlassen. Kaum eine Stunde später begegnete den Beamten die Frau erneut: Gegen 9.40 Uhr riefen Mitarbeiter einer Tankstelle an der Hansaallee die Polizei zu Hilfe. Eine Frau, die eigentlich bereits Hausverbot hat, kaufte eine Dose Bier und beleidigte und beschimpfte den Verkäufer. Die Polizeibeamten sprachen einen Platzverweis aus und schrieben eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Gegen 11.30 Uhr randalierte sie in einem Imbiss an der Friedrichstraße. Die erneut hinzu gerufene Polizei forderte die Frau mehrfach auf, das Lokal zu verlassen. Die stark alkoholisierte Frau weigerte sich jedoch. Darauf legten ihr die Beamten Handfesseln an und nahmen sie erneut in Gewahrsam. Ein Richter entschied, dass die Frau bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam bleiben sollte.

Am Abend randalierte ein 39-jähriger Mann in einer Tankstelle an der Baarstraße. Er schrie laut herum und ging Kunden verbal an. Als die Polizei eintraf, hatte er das Verkaufsgebäude verlassen und begrüßte die Beamten sehr aufgebracht und aggressiv. Einem Platzverweis für das Tankstellengebäude wollte er nicht folgen und kündigte an, die Tankstelle zu "zerlegen", wenn die Polizei weg sei. Zur Verhinderung von Straftaten nahmen die Polizeibeamten den alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Er wurde am heutigen Morgen entlassen. Gegen 12 Uhr randalierte er an der Oberen Mühle. Polizeibeamte fixierten ihn und nahmen ihn erneut in Gewahrsam. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell