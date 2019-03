Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Völlig überladener Anhänger: Weiterfahrt untersagt

Iserlohn (ots)

Verkehrskontrolle eines PKW mit Anhänger heute Morgen in Letmathe. Den Einwand "man solle sich doch besser um wichtigere Dinge kümmern und seinen Zeitplan nicht durcheinander bringen" ließen die Polizisten nicht gelten. Die gemeinsame Weiterfahrt des Gespanns führte zu einer Waage. Ergebnis: Der Hänger wog nahezu das 2-fache des erlaubten Gewichtes von zwei Tonnen. Hinzu kam, dass das Zugfahrzeug den vier Tonnen schweren Anhänger gar nicht hätte ziehen dürfen und ein Mangel an der Bremsanlage des Anhängers zu Tage trat. Grund genug die Weiterfahrt zu untersagen, insbesondere zum Schutz anderer Verkehrsteilnehmer. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von ca. 400,- EUR sowie Punkte in Flensburg.

