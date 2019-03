Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Am seidenen Faden

Meinerzhagen (ots)

Gestern kontrollierten Polizeibeamte einen bulgarischen Abschleppwagen in Meinerzhagen-Drögenpütt. Nach erster Sichtung stellten die Beamten fest, dass der transportierte Schrottwagen VW Lupo in besserem Zustand war, als der Abschleppwagen selbst. Zahlreiche Durchrostungen, ausgeschlagenen Achsen und nur eine einzige Bremse mit geringer Bremswirkung. Aber auch an dieser letzten noch funktionierenden Bremse war schon eine Bremsscheibe mehrfach gerissen und drohte zu brechen (Foto). Der Abschleppwagen wurde stillgelegt und die Kennzeichen sichergestellt.

Auch mit der Ladungssicherung des VW Lupos nahm es der Fahrer nicht so genau. Er hakte die Sicherungsgurte verbotenerweise in die Öffnungen der Ladefläche (Foto). Das diese dafür nicht geeignet waren, hätte er an dem eingerissenen Blech sehen können.

Den aus Gelsenkirchen stammenden Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 210 EUR, den Halter eines in Höhe von 300 EUR.

