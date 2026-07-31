POL-KLE: Emmerich - Durchsuchung eines Ladenlokals: Polizei stellt Schusswaffen sowie Munition sicher
Emmerich am Rhein (ots)
Am Donnerstag (30. Juli 2026) führte die Kreispolizeibehörde Kleve, in Zusammenarbeit mit weiteren Behörden, eine Durchsuchung eines Ladenlokals an der Steinstraße in Emmerich durch. Anlass für die Durchsuchung waren Verstöße gegen das Waffengesetz, welche zuvor festgestellt worden waren. Bei den Durchsuchungen wurden Schusswaffen sowie Munition sichergestellt. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden. (pp)
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