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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Durchsuchung eines Ladenlokals: Polizei stellt Schusswaffen sowie Munition sicher

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (30. Juli 2026) führte die Kreispolizeibehörde Kleve, in Zusammenarbeit mit weiteren Behörden, eine Durchsuchung eines Ladenlokals an der Steinstraße in Emmerich durch. Anlass für die Durchsuchung waren Verstöße gegen das Waffengesetz, welche zuvor festgestellt worden waren. Bei den Durchsuchungen wurden Schusswaffen sowie Munition sichergestellt. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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